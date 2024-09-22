Зеленский: Трамп думает, что знает, как закончить войну, но это не так

Президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, пообещавший завершить войну в Украине за 24 часа, на самом деле не знает, как это сделать. Глава государства подчеркнул, что повторение "Минска" не может быть выходом из ситуации и мир за счет потери территорий, о чем говорят в команде Трампа, неприемлемо для Украины.

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В интервью The New Yorker Зеленский заявил, что Минские соглашения заморозили боевые действия в какой-то момент, но и дали россиянам шанс вооружиться еще лучше и укрепить "фальшивые претензии на наши оккупированные территории".

По его словам, Трамп делает политические заявления, ведь идет его предвыборная кампания, и призывы прекратить войну объединяют мир. Но, как подчеркнул президент, вопрос остается в том, кто возьмет на себя расходы по прекращению войны.

По убеждению президента, Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, "даже если он может думать, что знает как".

"С этой войной часто чем глубже в нее вникаешь, тем меньше понимаешь. Я видел многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как положить ей конец завтра, и по мере того, как они все глубже вникали в нее, они понимали, что это не так просто", – сказал Зеленский.

Высказывание Трампа и его кандидата в вице-президенты Джея Ди Венса, как отметил украинский президент, состоит в том, что Украина должна принести жертву. Однако мир за счет нашего государства неприемлем, подчеркнул он.

"Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался ее осуществить, заставить Украину взять на себя расходы за прекращение войны, отказавшись от своих территорий. Но это, безусловно, никогда не могло бы произойти. Такой сценарий не имел бы никакого основания в международных нормах, в уставе ООН, в справедливости. И это не обязательно положит конец войне. Это просто лозунги", – считает глава государства.

Он добавил, что американские политики должны понимать, что в тот момент, когда они начинают торговать украинской территорией, то закладывают интересы США в других местах: на Ближнем Востоке, на Тайване и в отношениях с Китаем.

Напомним, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис в очередной раз повторил, что закончит войну в Украине еще до того, как зайдет в Белый дом, а также снова выдал, что будь он президентом Штатов, то Путин не напал бы.

Также Трамп говорил, что в случае победы на выборах он закончит войну в Украине еще до официального вступления в должность – инаугурация должна пройти 20 января 2025 года. Его план состоит в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский считает, что заявления Трампа о скором завершении войны в Украине – это лишь предвыборные месседжи. Они могут быть "не совсем реалистичными".

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