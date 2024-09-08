'Еще до вступления в должность': Трамп выдал новый план завершения войны в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он закончит войну в Украине еще до официального вступления в должность – инаугурация должна состояться 20 января 2025 года. Его план заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше.

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Об этом Трамп сказал во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, его слова приводит издание The Singju Post. Такого результата он хочет добиться в течение 12 месяцев после вступления в должность президента.

"Когда у Путина баррель (нефти – Ред.) по 100 долларов – война работает. При 40 долларах за баррель она вообще не будет работать", – заявил политик.

Таким образом он намерен покончить с высокими ценами на энергоносители, благодаря которым Россия может продолжать финансировать войну против Украины.

Трамп выразил уверенность в том, что он может закончить "эту ужасную войну".

"Если мы победим, я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступит в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете", – сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что способен "остановить любую войну телефонным звонком". В частности, он уверяет, что закончит "эту ужасную войну между Россией и Украиной". При этом кандидат в президенты обвинил администрацию Джо Байдена в том, что это она, дескать, "создала" агрессию РФ против Украины.

Однако в то, что он понимает, о чем говорит, не верят даже представители его окружения. Так, бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что Трамп не имеет и мысли, как закончить войну в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп заявил, что в разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал о необходимости закончить войну в Украине. Свое мнение он обосновал тем, что Россия – это "военная машина", которая "победила Наполеона и Гитлера".

– Владимир Зеленский отреагировал на обещания Дональда Трампа завершить войну в Украине в течение 24 часов после избрания. Украинский президент заявил, что если бы кому-то удалось это сделать, все в мире только бы выдохнули с облегчением, однако открытым остается вопрос: какой ценой будет достигнут мир и кто эту цену будет платить.

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