Трамп: я сказал Зеленскому, что мы должны закончить войну

45-й президент США и кандидат на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп заявил, что в разговоре с президентом Владимиром Зеленском сказал о необходимости закончить войну в Украине. Свое мнение он обосновал тем, что Россия – это "военная машина", "победившая Наполеона и Гитлера".

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Соответствующее заявление Трамп озвучил в интервью Fox News. "Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают – они ведут войны. Они победили Гитлера (на самом деле победа была одержана совместными усилиями СССР, Великобритании, США и других стран. – Ред.). Они победили Наполеона", – сказал политик.

Он добавил, что "весеннее наступление так и не произошло", а российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзинпин – якобы "сильные парни, сильные лидеры".

"И я сказал (Зеленскому. – Ред.), что у россиян миллионы мин и тысячи армейских танков. Многие россияне были убиты, но многие украинцы были убиты. Этого не должно было произойти. Байден не должен был допустить этого", – заявил Трамп.

По его словам, Байдену "было легко это остановить".

Так, по словам Трампа, Путин решился напасть на Украину по двум причинам: повышение цен на топливо – у Кремля появились деньги, а также выход войск США из Афганистана.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Трамп рассказал, что провел "очень хороший" телефонный разговор с Зеленским. В ходе беседы, среди прочего, обсудили перспективы завершения войны в Украине.

В Офисе президента заявили, что в ходе переговоров Зеленского и Трампа было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина продолжит работать с Белым домом при любом исходе президентских выборов в США. В случае победы Трампа эта работа будет "тяжелой", но украинцы "трудолюбивые", говорит украинский лидер.

Трамп обещал в случае своей победы на президентских выборах в США закончить войну в Украине в течение "24 часов". СМИ писали, что он просто намерен надавить на Украину для того, чтобы она уступила Россию часть своей территории.

Недавно Трамп допустил смягчение санкций против РФ в рамках своего "мирного плана" для Украины, а также в очередной раз обвинил Байдена в том, что тот якобы "заставил РФ и Китай жениться".

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