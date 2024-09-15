'Это предвыборные месседжи': Зеленский отреагировал на скандальное заявление Трампа по Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о скором завершении войны в Украине – это лишь предвыборные месседжи. Они могут быть "не совсем реалистичными".

Видео дня

Такое мнение украинский лидер высказал в интервью политическому аналитику и журналисту телеканала CNN Фариду Закарии. Он отметил, что не может понять, почему американский политик так сказал и как именно он собирается завершить войну, поскольку не знает деталей.

"Моя позиция, что предвыборный период и предвыборные месседжи – это предвыборные месседжи. Иногда они не совсем реалистичны. И потому я думаю, что эти месседжи не могут тревожить нас, весь наш народ", – отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что говорил с Трампом по телефону, и тот заверил, что очень поддерживает Украину.

"И у нас был хороший разговор. (Трамп сказал. – ред.) он будет нас очень поддерживать, он понимает, как тяжело выжить во время войны. И он сделает все, чтобы укрепить Украину", – подчеркнул президент.

Поэтому глава государства высказал мнение, что это отлично, что все звучит именно так. Зеленский хотел бы поделиться с Трампом своим планом победы, чтобы услышать его реакцию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В интервью Закарии Зеленский также признал, что идея Курской операции была очень рискованной. Однако замысел заключался в том, чтобы перетащить туда часть российских сил, в частности, с восточного фронта в Украине, где сложилась сложнейшая ситуация.

– Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он закончит войну в Украине еще до официального вступления в должность – инаугурация должна состояться 20 января 2025 года. Его план состоит в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!