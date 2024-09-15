'Это была правильная идея': Зеленский в интервью CNN объяснил замысел Курской операции. Видео

Идея Курской операции была очень рискованная. Однако замысел заключался в том, чтобы перетянуть туда часть российских сил, в частности с восточного фронта в Украине, где сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

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Об этом рассказал в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что находившиеся в Харьковской, Донецкой областях украинские подразделения не были оснащены.

"Неважно, сколько бригад стоит на одном направлении, если половина из них не оснащена. Так вы просто теряете большое количество людей. Вы теряете людей, потому что они не обеспечены бронетехникой или чем-то подобным. У них нет артиллерии, артиллерийских снарядов", – описал президент ситуацию, которая предшествовала началу Курской операции.

"Если сравнивать количество, то Россия использовала 12 снарядов – мы использовали один", – сказал он.

"Конечно, идея с Курском – это рискованная операция. Это правда. Мы это понимали. Но идея заключалась в том, чтобы направить туда некоторые российские силы. И я думаю, что это была правильная идея", – отметил Зеленский.

Напомним, 15 сентября в сети появились первые спутниковые фото Глушковского района Курской области РФ после начала контрнаступления российских войск. На них видно, что оккупанты построили два новых понтонных моста через реку Сейм. На левом берегу реки видны следы мощного пожара

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Россия существенно нарастила свои силы для вытеснения ВСУ из Курской области, собрав группировку численностью 40 тыс. человек. Однако, учитывая нерациональность действий оккупантов, им нужны 80-100 тыс.

– Также Романенко объяснил, что, начав операцию в Курской области России, Украина хотела не только создать буферную зону – это была только одна из задач. Наши воины также сорвали наступательные действия противника в Сумской области и заставили россиян перебросить силы с других фронтов.

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