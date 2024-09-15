Операция в Курской области имела три цели: генерал объяснил замысел ВСУ

Украина, начав операцию в Курской области России, хотела не только создать буферную зону – это была лишь одна из задач. Наши воины также сорвали наступательные действия противника на Сумщине и заставили россиян перебросить силы с других фронтов.

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Уверенность в этом высказал генерал-лейтенант Игорь Романенко. В интервью OBOZ.UA экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ высоко оценил результаты Сил обороны на Курщине.

"Нашей целью было не только формирование буферной зоны. Первая цель – сорвать наступательные действия противника на Сумщине. Нашему Главному управлению разведки удалось завладеть двумя планами наступления России: на Харьковщину и на Сумщину.

Мы видели, как это происходило на Харьковщине. Чтобы не ожидать повторения на Сумщине, была проведена операция в Курской области", – считает эксперт.

Вторая цель – достичь переброски оккупационных войск с других направлений, в первую очередь с восточного.

"Эта задача тоже была выполнена – 15-20 тысяч личного состава противник перебросил. И только третья задача – формирование буферной зоны", – сказал генерал-лейтенант.

Он отметил, что противник в свою очередь строит собственные планы, "поэтому создает группировку, которая превышает нашу, и ведет контрнаступательные действия".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британская разведка указала, что Украина нарушила российскую логистику на территории Курской области, атаковав мосты через реку Сейм.

– Тем временем россияне продолжают попытки контратаковать украинские силы. О первой масштабной контратаке своих войск на Курщине в России заявили 11 сентября.

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