Как выглядят сейчас разрушенные ВСУ мосты на Курщине: спутниковые снимки

Украина нарушила российскую логистику на территории Курской области, атаковав мосты через реку Сейм. Опубликованы фотографии со спутника, на которых видно автомобильные и понтонные переправы, уничтоженные прицельными ударами ВСУ.

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Поражение объектов подтвердила британская разведка. Соответствующий пост был опубликован 14 сентября в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве показали снимки до и после трех мостов через Сейм: одного автомобильного и двух понтонных.

"Украина продолжает препятствовать российской логистике в Курской области серией ударов, в результате которых были разрушены автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", – рассказали британские разведчики.

Фото до ударов сделаны 14, 17 и 26 августа текущего года. Фото после – 17 и 28 августа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Тем временем россияне продолжают попытки контратаковать украинские силы в Курской области. Чтобы остановить ВСУ, командованию страны-агрессора придется перебросить в регион дополнительные силы с других направлений, где сейчас ведутся бои, заявили аналитики Института изучения войны.

– О первой масштабной контратаке своих войск в Курщине в России заявили 11 сентября.

– 13 сентября, на фоне активных боев, украинские воины вошли в еще один район Курской области РФ. Границу перешли возле Веселого Глушковского района, бои также велись возле населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

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