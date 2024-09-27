'Скоординировали наши позиции, взгляды и подходы': Зеленский представил Байдену и Гаррису План победы Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом и вице-президентом, кандидатом в президенты США Камалой Харрис представил им свой План победы. Теперь этот план будут прорабатывать соответствующие специалисты из команд обоих президентов.

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Об этом рассказали в Офисе украинского лидера. Там добавили, что Зеленский "поблагодарил Байдена за решительную поддержку и решения, которые помогают защищать Украину".

"Лидеры обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты Плана и поручили своим командам провести консультации по поводу следующих шагов", – отметили у Зеленского.

В частности, 12 октября Байден "проведет встречу на уровне лидеров" в формате "Рамштайн". Отдельно президенты Украины и США встретятся на двустороннем уровне, чтобы "проанализировать прогресс консультаций", а также с международными партнерами, чтобы скоординировать дополнительную помощь для Украины.

Как подчеркнули у Зеленского, Байден заверил, что предоставит Украине всю необходимую для победы поддержку.

"Во-первых, сейчас мы должны укрепить позиции Украины на поле боя, и именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи на сумму 2,4 миллиарда долларов. Я также поручил Пентагону выделить все оставшиеся средства в рамках помощи, которые были назначены для Украины, до конца моего срока, то есть до 20 января. И это усилит позицию Украины на предстоящих переговорах. Во-вторых, мы смотрим вперед, чтобы помочь Украине добиться успеха в долгосрочной перспективе", – отметил президент США.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Байдена за решительную поддержку, указанные решения, и за объявленный пакет на 7,9 млрд долларов, который поможет украинским воинам на передовой.

"Я хочу поблагодарить вас за все годы поддержки Украины, нашей независимости. Я помню, как важен был ваш телефонный звонок в Киев в первый день российского вторжения. И я также помню ваш визит в Украину в критический момент, в феврале 2023 года – это было храброе решение", – сказал украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, План победы, который Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент отмечает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

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