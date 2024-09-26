Украины 'не существует', Путин 'не ангел', а Зеленский 'не умеет договариваться': главное из скандальных заявлений Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы "не умеет договариваться" и прибегал к "грязным клеветам" против самого Трампа. Однако на этом Трамп не остановился и назвал Украину "разрушенной" страной, а ее народ – "мертвым".

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Об этом Трамп заявил во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине. OBOZ.UA собрал ключевые тезисы его скандальной речи.

Бывший президент-республиканец начал свои обвинения с намека на недавнюю критику со стороны Зеленского, который во время своего визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН сказал The New Yorker, что Джей Ди Вэнс слишком радикален, предлагая Украине сдать территории, которые под контролем России. Также Зеленский заявлял, что Трамп "не знает, как остановить войну даже если считает, что знает".

"Это то, что мы должны быстро обсудить, потому что президент Украины находится в нашей стране, и он выражает небольшую неприятную клевету в адрес вашего любимого президента, меня", – заявил Трамп.

Украина должна была заключить "плохую сделку" в 2022 году

В ходе митинга Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", поскольку она не согласилась на "плохое соглашение" в 2022 году.

"Они просто не знают, что делать. Потому что Украины больше нет. Это больше не Украина. Вы никогда не сможете восстановить эти города и поселки, и вы никогда не сможете вернуть погибших, так много погибших", – отметил республиканец.

Он считает, что "любое соглашение, даже самое плохое, было бы лучше того, что имеем сейчас".

"Если бы они согласились на плохое соглашение, это было бы гораздо лучше. Они бы немного уступили, и все остались бы живы, и каждое здание осталось бы целым, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет", – заявил Трамп.

Трамп также сказал, что "в Украине заканчиваются солдаты", из-за чего на фронт якобы отправляют "малых детей и стариков".

"Какое соглашение мы можем заключить? Он (Киев – Ред.) снесен", – добавил он. – "Люди мертвы. Страна в руинах".

Критика Байдена и Камалы Гаррис

Трамп также отметил, что в начале войны можно было заключить соглашение, но "Байден и Камала этого не допустили, начав беспрецедентно снабжать Зеленского деньгами и оружием".

По его мнению, если Камала Гаррис победит на выборах, в Украине "погибнет еще больше людей, и больше городов будут разрушены".

"Байден и Камала позволили этому произойти, дав Зеленскому деньги и боеприпасы, которые еще не видела ни одна страна", – сказал Трамп.

Трамп охарактеризовал Зеленского как "человека, не умеющего договариваться", и обвинил Байдена в том, что вместо того, чтобы заставить Украину пойти на территориальные уступки России, он пообещал ему поддержку в обороне.

"Мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он ехал с 60 миллиардами долларов", – заявил Трамп.

Трамп о Путине: "он не ангел"

Интересно, что Трамп не осудил мотивы лидера Кремля Владимира Путина для начала вторжения, лишь отметил, что войны, вероятно, не было бы, если бы он сам занимал пост президента.

По поводу самого диктатора Путина он заметил: "Он не ангел".

Ранее в избирательном штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что экспрезидент не намерен встречаться с Владимиром Зеленским на этой неделе. Никакие подобные встречи не были запланированы.

Напомним, в выступлении в Джорджии Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине в случае победы на выборах. Он также попытался запугать американских избирателей тем, что в случае его поражения на выборах Штаты "застрянут в войне".