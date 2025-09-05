Есть попадания: в Генштабе подтвердили поражение Рязанского НПЗ и ряда других объектов российского агрессора

В ночь на 5 сентября Силы беспилотных систем и Силы специальных операций ВСУ вместе с Главным управлением разведки МО и во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали военные объекты противника в тылу российского агрессора. Поражены НПЗ, техника ПВО и склад боеприпасов.

Подтверждение опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ведомстве намекнули, что обстрелы оккупантов в России и на ВОТ будут продолжаться. "Дальше будет..." – написали авторы поста.

Подтвержденные поражения

В ночь на пятницу украинские военнослужащие ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

По предварительным данным, попадание было в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой – 6 млн тонн нефти в год.

"Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии", – рассказали представители Генерального штаба.

Техника и объекты российских войск в Калужской области государства-агрессора также оказались под ударами.

Там воины ССО ВС Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф". По предварительным данным, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления.

Дополняется...