Вывели из строя 20% мощностей НПЗ России: в Белом доме рассказали об успехах Украины в августе

Только в августе 2025 года Украина вывела из строя 20% мощностей нефтеперерабатывающих заводов России. Поэтому президент Дональд Трамп не доволен последним массированным российским обстрелом, но и не удивлен.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга для прессы, комментируя сегодняшний масштабный удар по Киеву. Уже известно, что во время этой атаки террористами погиб 21 мирный человек включая детей.

"Я лично общалась с Дональдом Трампом по этому поводу. Он был недоволен этой новостью, но не удивлен. Эти две страны уже очень долго воюют между собой. Россия атаковала Киев, а Украина ударила по НПЗ России. Они уничтожили 20% мощностей российских НПЗ за август. Президент пристально следит. К сожалению, убийства будут продолжаться, пока идет война", – заявила Ливитт.

Стоит отметить, что президент Дональд Трамп до сих пор никак не отреагировал на российскую атаку по Украине, в частности по жилым кварталам Киева.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы считает, что украинский лидер и российский диктатор"не могут договориться и прекратить войну".

Обстрел украинской столицы 28 августа

Ночью Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка, под завалами ищут людей.

По состоянию на сейчас известно о 21 погибшем человеке, среди них – четверо детей. Еще 48 человек пострадали.

В столице также повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мировое сообщество отреагировать.

К месту попадания в дом в Дарницком районе прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки.

29 августа в Киеве объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

Кроме того, враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В частности, уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– На территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань – Москва. Этот объект россияне использовали как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

– В ночь на 21 августа украинские воины атаковали законные цели на территории РФ, в частности Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

– Ранее сообщалось, что меньше чем за неделю украинские военные поразили технику оккупанта общей стоимостью более 250 млн долларов. Среди атакованного вооружения врага, в частности, 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

