Стоимость более 250 млн долларов: сколько техники оккупантов поразила СБУ за четыре дня

Меньше чем за неделю украинские военные поразили техники оккупанта общей стоимостью более 250 млн долларов. Среди атакованного вооружения врага, в частности, 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

Такую статистику приводит Служба безопасности Украины. Отмечается, что для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" СБУ понадобилось всего 4 дня.

"Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долл. США, а для экспорта – в 2,5 раза дороже", – говорится в сообщении ведомства.

На счету наших воинов:

– Четыре ЗРК "ТОР-М2".

– Три ЗГРК "Панцирь".

– Два ЗРК "С-300".

– Один ЗРК "БУК-М3".

– Радар 50Н6 "С-350".

– РЛС "Каста-2Е2".

– РЛС "Подлёт".

– РЭБ "Житель".

– РЛС "Небо-СВУ".

– РЛК 55Ж6М "Небо-М".

"Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу", – резюмировали эти операции в СБУ.

Ранее сообщалось, что в течение суток 27 августа украинские защитники ликвидировали и ранили еще 880 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины на Северском направлении отбили атаку бронеколонны врага. 11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных сил Украины нанес оккупантам значительные потери в технике и живой силе и остановил российский штурм. Уничтожено не менее 3 ББМ и два десятка россиян.

