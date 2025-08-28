ВСУ отминусовали еще 880 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 27 августа украинские защитники ликвидировали и ранили еще 880 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 079 630 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 4 танка, 7 боевых бронированных машин и 40 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11139 танков, 23185 ББМ и 32064 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1474 единицы реактивных систем залпового огня и 1212 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 340 вертолетов и 53961 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 3598 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 60007 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3952 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины на Северском направлении отбили атаку бронеколонны врага. 11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных сил Украины нанес оккупанту значительные потери в технике и живой силе и остановил российский штурм. Уничтожены не менее 3 ББМ и два десятка россиян.

