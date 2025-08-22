Есть поражение: украинские военные уничтожили пункт базирования БПЛА в оккупированном Крыму. Фото

Украинские воины уничтожили пункт базирования российских дронов во временно оккупированном Крыму. Защитники из рядов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины нанесли удар по занятому оккупантами аэродрому "Херсонес" в Севастополе.

Уничтожены дроны, которые использовались врагом, в частности, для мониторинга надводной обстановки в Черном море. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Уничтожен пункт базирования вражеских БПЛА в Севастополе

В ВМС не уточнили, когда именно нанесли потери оккупантам в Крыму. Однако раскрыли подробности одного из недавних ударов по оккупантам.

"Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования БПЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес" в Севастополе временно оккупированного Крыма. По результатам удара было поражено до трех БПЛА "Mohajer-6" и два БПЛА "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря", – рассказали в Военно-морских силах о результатах очередного напоминания врагу о том, что Крым – это Украина.

Что известно о БПЛА "Форпост"

В свое время издание "АрмияInform" подробно писало о том, что собой представляет российский дрон "Форпост". На самом деле, как это часто бывает с вооружением армии РФ, из чисто российского в этом дроне – разве что название. На самом же деле это лицензионная копия израильского БПЛА Searcher II, который был принят на вооружение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в июне 1998 года, а с 2012 года выпускается в России по лицензии.

"Форпост" – это аэроразведывательный комплекс, в который входят три БПЛА и наземная станция управления.

БПЛА имеет прямоугольный фюзеляж, сдвоенные хвостовые балки, установленный сверху горизонтальный стабилизатор, нескошенное окончание прямого крыла, которое установлено высоко в задней части корпуса.

Дрон управляется двумя рулями высоты на горизонтальном стабилизаторе, рулями направления на вертикальных стабилизаторах и двумя закрылками на каждом крыле.

Взлетный вес беспилотника – 500 кг, операционный радиус – 250 км, время полета – 17 ч. Максимальная высота – ниже, чем у его израильского "родственника": после замены двигателя на российский аналог он способен подниматься максимум на 5 км (израильский Searcher II – до 7 км).

"Декларируется, что "Форпост-Р" может нести 2 малогабаритные корректируемые авиабомбы КАБ-20С с наведением по лазерному лучу, но независимых подтверждений этому на сегодня нет. Малое количество бомб, недостаточное снаряжение их взрывчатым веществом для поражения серьезной цели и большое круговое отклонение вероятности делают идею ударного варианта "Форпоста" малопривлекательной", – отмечалось в материале "АрмияInform"

Зато россияне активно используют эти дроны в патрулировании над акварторией Черного моря с целью выявления украинских морских беспилотников и наведения на них других авиационных средств поражения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что некоторое время назад украинские операторы дронов перехватили два российских БПЛА "Форпост-Р" с КАБами. Стоимость каждого из них, как сообщалось, составляет около 7 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!