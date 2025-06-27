Украинские операторы дронов перехватили два российских БПЛА 'Форпост-Р' с КАБами. Видео

Украинские военные из подразделения "Адлер" нанесли потери российской оккупационной армии, сбив два их БПЛА "Форпост-Р". Сделали это операторы зенитных дронов.

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Им удалось перехватить вражеские БПЛА, стоимость каждого из которых составляет около 7 млн долларов. Об этом в соцсети Х сообщил волонтер и блогер Сергей Стерненко, опубликовав кадры поражения вражеских беспилотников.

Он отметил, что такие БПЛА противник использует для разведки с большей высоты, как средство РЭР/РЭБ, для радиолокационной разведки, а также заявлено о возможности использования КАБ-20.

"Форпост появился у россиян по израильской лицензии в 2012 году. В нем используются детали из США, Великобритании и Швейцарии", – написал Стерненко.

Как отмечает "Милитарный", вражеские беспилотники на видео были оснащены авиационными бомбами КАБ-20, что свидетельствует о выполнении ими ударных миссий в районе перехвата. В обоих случаях "Форпосты" несли по две бомбы.

КАБ-20 – это легкая высокоточная авиационная бомба российского производства весом около 21 кг, которая была разработана специально для беспилотных самолетов. Она может оснащаться осколочно-фугасной или термобарической боевой частью.

В зависимости от модификации, наведение КАБ-20 может осуществляться по спутниковым координатам или по лазерной подсветке цели с БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, на Новопавловском направлении украинские операторы 413-го батальона "Рейд", который входит в состав Сил беспилотных систем, уничтожили редкую реактивную систему залпового огня М1991 северокорейского производства. Это аналог советской 220 мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром.

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