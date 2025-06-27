Силы беспилотных систем уничтожили редкую северокорейскую РСЗО: что о ней известно. Видео

На Новопавловском направлении украинские операторы 413-го батальона "Рейд", который входит в состав Сил беспилотных систем, уничтожили редкую реактивную систему залпового огня М1991 северокорейского производства. Это аналог советской 220 мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром.

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Как сообщили в СБС, ударный беспилотник попал в боеприпас, закрепленный на пусковой установке. В результате взрыва снаряд пробил кабину экипажа, что привело к детонации всего боекомплекта. Система была полностью уничтожена.

"Пилот попал ударным БПЛА в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а дальше сдетонировал весь боекомплект", – говорится в сообщении.

Реактивная система залпового огня М1991 – это северокорейский аналог советской 220 мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром (240 мм) и дальностью поражения до 60 км. Впервые наличие этих систем на вооружении противника было подтверждено на видео в апреле 2025 года.

Корейская народная армия впервые ввела в эксплуатацию эту РСЗО 1980-х годов. Пусковая установка вмещает 22 реактивных снаряда и изначально устанавливалась на шасси китайской грузовой машины CQ25290. Она рассчитана на экипаж из двух человек, а также водителя и командира.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают уничтожать противника на его территории. Воины 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем в составе сводного отряда БПС 78 ОДШП "Шмель" обнаружили и ликвидировали склад противотанковых мин в Курской области (РФ).

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