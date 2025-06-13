Операторы СБС обнаружили и уничтожили склад противотанковых мин и объекты логистики врага на Курщине. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать противника на его территории. На этот раз воины 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем в составе сводного отряда БПС 78 ОДШП "Шмель", обнаружили и уничтожили склад противотанковых мин в Курской области (РФ).

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Об этом сообщили в ВСУ. Отмечается, что противник оставил боеприпасы в посадке без надлежащей маскировки. За что и поплатился. Также были уничтожены объекты логистики врага.

Кроме того, бойцы подразделения с помощью БПЛА поразили бронеавтомобиль С-СТС - известный как "Ахмат" из-за того, что был создан по заказу силовых структур Чечни.

Среди других потерь противника от ударов операторов "Рейда" - грузовики, пикапы и микроавтобусы. Каждая такая уничтоженная цель усложняет логистику противника и снижает его мобильность на передовой.

"СБС: На шаг впереди!" - резюмировали успешную операцию военные.

Ранее сообщалось, что несмотря на постоянное вражеское давление на Торецком направлении, бойцы "Азова" сдерживают атаки россиян, уничтожают вражеские цели и захватываю оккупантов в плен, пополняя обменный фонд. На этот раз "азовцы" взяли в плен всю штурмовую группу захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжаютметодично уничтожать военные объекты на территории страны-агрессора. На этот раз с участием истребителя МиГ-29 был ликвидирован российский склад боеприпасов. Операторы СБС скорректировали авиаудар по складу боеприпасов противника. После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных сил ВСУ.

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