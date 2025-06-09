Украинский МиГ-29 во взаимодействии с беспилотниками уничтожил склад боеприпасов армии РФ. Видео

Украинские защитники продолжают методично уничтожать военные объекты на территории страны-агрессора. На этот раз с участием истребителя МиГ-29 был ликвидирован российский склад боеприпасов.

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Об этом сообщает Командование Сил беспилотных систем ВС Украины. Отмечается, что экипаж самолета нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены.

Во время проведения авиаразведки на Южном направлении бойцы батальона Flying Skull обнаружили скопление живой силы оккупантов, которые разгружали боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием.

"Операторы СБС скорректировали авиаудар по складу боеприпасов противника. После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных сил ВСУ. СБС: На шаг впереди!" – резюмировали проведенную операцию военные.

Напомним, утром 7 июня украинские военнослужащие сбили российский истребитель. Боевой самолет оккупационной армии РФ был уничтожен на Курском направлении. Уничтоженный Су-35 базировался на аэродроме "Борисоглебск". Самолет упал вблизи поселка Юрасово.

Позже стало известно о том, что российский пилот попал в засаду, потому что вместе с F-16 в воздух поднялся шведский самолет дальнего обнаружения Saab 340 AEW&C, который перехватил Су-35 еще за 300 км до границы и передал координаты пилоту F-16.

Кроме того, в ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России. В результате атаки были поражены два самолета российской армии. Предварительно, речь идет о МиГ-31 и Су-30/34.

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