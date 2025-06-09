F-16 заманил в ловушку: стало известно, как сбили российский Су-35 на Курщине - Bild

7 июня над северо-восточной частью Украины произошел воздушный бой, который войдет в историю. Американский истребитель F-16, состоящий на вооружении Украины, впервые сбил российский Су-35.

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Об этом сообщает Bild. В этой операции F-16 помогал шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C.

"Россиян обыграли или "развели", как говорят в народе. Украинские ВВС направили истребитель для атаки российских позиций в Курской области. В ответ россияне подняли Су-35. Однако российский пилот попал в засаду, потому что вместе с F-16 в воздух поднялся шведский самолет дальнего обнаружения Saab 340 AEW&C, который перехватил Су-35 еще за 300 км до границы и передал координаты пилоту F-16", – пишет издание.

В результате F-16 выпустил ракету класса "воздух-воздух" AIM-120, и Су-35 был сбит в воздушном пространстве России - всего в 16 км от границы, вблизи села Коренево в Курской области.

Самолет был поражен еще до того, как Су-35 успел обнаружить цель. Это стало возможным благодаря преимуществу шведской системы AWACS, которая нивелировала преимущество российских радаров по дальности.

То есть, F-16 имеет отныне возможность запустить ракету раньше, чем его увидит Су-35.

Это исторический момент, но как указывает СМИ, отныне придется максимально тщательно маскировать SAAB.

Напомним, утром 7 июня украинские военнослужащие сбили российский истребитель. Боевой самолет оккупационной армии РФ был уничтожен на Курском направлении.

Уничтоженный Су-35 базировался на аэродроме "Борисоглебск". Самолет упал вблизи поселка Юрасово.

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