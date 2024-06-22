Есть прилет по базе оккупантов и полигону: всплыли подробности взрывов в Мариуполе и Старом Крыму

Во временно оккупированном Мариуполе 22 июня прогремели взрывы. Их было особенно хорошо слышно в Приморском районе города, а также в районе поселка Никольское.

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Впоследствии стало известно, что украинские воины попали по местам базирования оккупантов и полигону, который использовали захватчики. Подробности раскрыли в Мариупольском городском совете.

Так, прилетело сегодня по базе оккупантов в самом Мариуполе.

"По предварительной информации, в результате сегодняшних обстрелов в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов. Повреждены до 5 единиц техники. Также было повреждено ПВО захватчиков", – поделились информацией в горсовете Мариуполя.

Однако этим неудачи для захватчиков не закончились. По данным Мариупольского горсовета, удары также пришлись по полигону у поселка Старый Крым и по базированию оккупантов возле военкомата в поселке Никольское.

Захватчики по этому поводу хранят молчание.

О взрывах в Мариуполе 22 июня стало известно в полдень. Российские захватчики, сообщили в Мариупольском горсовете, заявили о том, что Украина атаковала город баллистическими ракетами, они также похвастались работой российской ПВО и якобы сбиванием ракет в Мариуполе, в пригороде и в районе Никольского.

Однако спустя считаные минуты после взрывов в Мариуполе местные жители увидели в небе черный дым.

Напомним, утром 22 июня "бавовна" посетила оккупированный Донецк. Местные паблики насчитали более двух десятков взрывов. После них в небо поднялся чёрный дым.

Куда именно была доставлена "бавовна" и каковы последствия прилетов – неизвестно. При этом российские оккупанты уже традиционно заявили, что российская ПВО сбила воздушные средства поражения.