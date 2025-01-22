Есть разрушения и травмированные: в ГСЧС показали последствия удара РФ по жилому кварталу Сум. Фото и видео

Поздним вечером накануне российские войска атаковали Сумы беспилотниками. Один из них прилетел в жилищный сектор, частично разрушив один и повредив более десятка частных домов.

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Пострадали трое гражданских. Подробности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Поздно вечером 21 января вражеский беспилотник нанес удар по жилому сектору города Сумы. Частично разрушен верхний этаж двухэтажного частного жилого дома, возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и обследовали территорию, по которой был нанесен удар", – отметили в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что, по предварительным данным, повреждения получили 13 частных жилых домов. Есть также пострадавшие.

"Три человека получили легкие травмы и острую реакцию на стресс. После оказания медицинской помощи люди отказались от госпитализации", – отметили в ГСЧС.

В общей сложности, по данным Сумской ОВА, в течение ночи над регионом было сбито 14 "Шахедов".

Напомним, также на исходе суток 21 января российские дроны ударили по Николаеву. Там в результате атаки произошло шесть пожаров на разных локациях, по состоянию на 02:52 все пожары были ликвидированы спасателями. Поврежден шестиэтажный жилой дом, из него временно эвакуировали 200 человек.

Кроме того, взрывной волной повреждены окна квартир в восьми многоквартирных домах и несколько частных домов, повреждены окна семейной амбулатории и админздания транспортного предприятия, уничтожен автомобиль. Также произошло несколько пожаров на открытых территориях.

В результате обстрелов пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, и 59-летний мужчина, получивший помощь на месте.

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