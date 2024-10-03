"Есть специальные технические решения": Зеленский отметил прогресс в вопросе совместного со странами НАТО сбивания российских ракет и дронов. Видео

Существуют "специальные технические решения" и "вполне действенная тактика" для совместного противодействия российским ракетам и дронам. Этот момент обсуждали президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который на второй день после официального вступления в должность посетил Украину.

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Зеленский поделился подробностями в традиционном вечернем обращении к гражданам. Запись опубликована на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Глава государства отметил: противовоздушная оборона Украины, "а также настоящий прогресс для совместного сбивания российских ракет и дронов" особенно важны перед зимой.

"Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности рядом с границами НАТО – наших соседей, – является дефицит решений о совместной работе, о совместной защите. То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы – в Украине, так же помогая спасать жизнь. Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что поднимал этот вопрос, беседуя с новым генсеком НАТО. "Мы будем и дальше убеждать всех партнеров в том, что нужно внедрить – что нужно для результативной защиты неба", – заявил Зеленский.

Еще одной темой разговора с Рютте было приглашение Украины в НАТО. Глава государства заверил, что это нужно всей Европе.

"И не только ради большей общей силы, не только потому, что это просто справедливо и заслужено для украинцев, но еще и потому, что только благодаря полной интеграции Украины – четкому нашему положению в Евроатлантике – можно надежно убрать старый и преступный российский соблазн ломать порядок жизнь в Европе. Геополитическая определенность для Украины и для всей Европы является чрезвычайной ценностью. Именно это – надежный фундамент мира, когда нет ни одного недостаточно защищенного места в архитектуре безопасности Европы", – пояснил он.

Также 3 октября президент заслушал доклад главкома Александра Сырского о фронте, наших ответах России на удары по приграничным громадам и операции в Курской области.

Зеленский поблагодарил всех воинов, действительно эффективно проявляющих себя на поле боя.

"Этими неделями особенно заслуживают нашей благодарности 35 отдельная бригада морской пехоты, 57 отдельная мотопехотная бригада, 68 отдельная егерская, 102 отдельная бригада терробороны, 118 отдельная механизированная бригада и 42 отдельный штурмовой батальон. Спасибо всем вам, воины!" – подытожил глава страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Визит Марка Рютте 3 сентября является первым с момента его официального назначения генсеком Североатлантического альянса.

– Владимир Зеленский и Марк Рютте после переговоров в Киеве провели совместную пресс-конференцию.

– Новый генеральный секретарь НАТО ранее заявлял, что Украина остается главным приоритетом Североатлантического альянса. Также он отмечал: инвестиции в помощь Киеву обходятся НАТО дешевле, чем если бы Западу пришлось напрямую воевать с РФ.

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