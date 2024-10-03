Зеленский обсудил с Рютте перспективы членства Украины в НАТО и План победы. Видео

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава Североатлантического альянса сразу же после своего назначения приехал с официальным визитом в Киев.

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Главными темами переговоров Зеленского и Рютте стали перспективы членства Украины в НАТО и План победы. Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA, который побывал на пресс-конференции.

По словам Зеленского, визит Рютте в Украину сразу после назначения генсеком НАТО свидетельствует о приоритетах Запада в вопросе поддержки Украины. Также президент подчеркнул, что визит Рютте показывает, что украинцы могут рассчитывать на личное лидерство генсека НАТО.

"Ключевая наша цель – полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной НАТО, украинцы заслуживают на это. Сегодня мы детально обговорили перспективы сотрудничества, ключевые ориентиры, которые могут укрепить нас и наше взаимодействие", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что обсудил с Рютте План победы. Зеленский подчеркнул, что элементы этого плана усилят нашу страну.

"Обсудили сегодня элементы Плана победы нашего государства, которые усилят Украину. Мы готовимся сейчас к очередной встрече в формате "Рамштайн", и там мы также обсудим этот План победы. Я хочу обсудить его с нашими партнерами", – заявил президент Украины.

Президент заявил, что Украина фокусируется на том, чтобы получить приглашение в НАТО. Сейчас страна фокусируется на этом и делает все, чтобы достичь желаемого результата. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина ожидает от НАТО усиление военной помощи.

"Мы фокусируемся на этом результате, будет делать все, чтобы получить (приглашение в НАТО, – ред.). Второе – это оружие, прежде всего ПВО, прежде всего приближение решения, которое было в Вашингтоне о соответствующем количестве систем Patriot и SAMP-T", – отметил Зеленский.

Также президент затронул вопрос вероятности уничтожения российских ракет и дронов союзниками. По его словам, сейчас партнеры Украины пока не готовы к такому шагу, но работа в этом направлении ведется.

НапомнимЮ овый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина на сегодняшний день остается главным приоритетом Североатлантического альянса. По его словам, путь Украины к членству в Европейском Союзе должен быть необратимым.

Ранее Рютте говорил, что инвестиции в помощь Киеву обходятся Альянсу дешевле, чем если бы Западу напрямую пришлось воевать с Россией.

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