'Есть страх': в разведке назвали 'запретную' тему в окружении Путина и объяснили, может ли Россия остановить войну

Россия не планирует прекращать войну против Украины, несмотря на кадровые, технические и экономические трудности. В то же время тема возможного преемника кремлевского диктатора Владимира Путина в его близком окружении - табу.

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Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью "Укринформу". По словам Иващенко, в Кремле рассматривают войну как инструмент сохранения власти, экономической мобилизации и идеологического контроля.

"Россия не собирается эту войну останавливать. Они в своих головах восстанавливают Советский Союз руками армии. Создают новые округа и дивизии. Если быть точными, то 13 дивизий. Да, у них проблемы - не хватает людей, техники. Но каждый день - 1000-1200 новых контрактников. Это не мобилизация ради мира, а подготовка к чему-то большему. Зачем? Это экономика. Сейчас ВПК у них единственная отрасль, которая демонстрирует рост. Если она остановится - вся российская экономика пойдет по трещинам. И это идеология, в основе которой страх и враги вокруг. Для Кремля война - инструмент, чтобы удержать власть. И это угроза для Украины и всего цивилизованного мира", – сказал он.

При этом, по словам главы разведки, президенту России часто не сообщают объективную информацию о ситуации в стране и на фронте. Доклады "фильтруются" и подаются в мягкой форме.

"На сегодня все идеи генерирует лидер, остальные его окружение - исполнители. Мы видим, что есть вещи, которые Путину боятся говорить. Мы пришли к выводу, что ему не доводят информацию о действительном состоянии дел в экономике и войне. Доклады идут в такой лайтовой форме, без акцента на дальнейших возможных последствиях. Поэтому и решения бывают такие, что в мире удивляются", – пояснил он.

Относительно ситуации в окружении Путина, Иващенко утверждает, что никакой реальной дискуссии о смене власти или преемника нет - эта тема в Кремле запрещена.

"Эта тема в окружении первого лица запрещена. Есть страх за свои должности, семьи и близкое окружение. Возможно, у первого лица есть какие-то мысли, но они не озвучиваются, эта тема не поднимается", – сказал он.

Что касается потенциальных внутренних протестов в России, СВРУ оценивает протестный потенциал в пределах 18-20%. Однако реальных предпосылок для масштабной дестабилизации пока нет. Недовольство в регионах, в частности на Кавказе, в основном направлено на местные власти, а не на Путина.

"Нет такого, чтобы кто-то критиковал первое лицо. Вся территория России зарежимная, там большое количество сотрудников ФСБ, Росгвардии, которые соответственно делают свое дело", – резюмировал он.

Напомним, Россия в ночь с 24 на 25 мая нанесла по Украине крупнейший с начала года комбинированный удар беспилотниками и ракетами, который привел к разрушениям и жертвам. Таким образом Кремль, на фоне собственных агрессивных риторических заявлений и чрезмерного пессимизма США относительно ситуации на передовой, пытается подорвать моральный дух украинцев и убедить Запад в неизбежности "победы РФ" и бесполезности поддержки Киева.

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