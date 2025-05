У Путина две цели: в ISW объяснили, почему Россия усилила удары по Украине и что стоит за требованиями Кремля

Россия в ночь с 24 на 25 мая нанесла по Украине крупнейший с начала года комбинированный удар беспилотниками и ракетами, который привел к разрушениям и жертвам. Таким образом Кремль, на фоне собственных агрессивных риторических заявлений и чрезмерного пессимизма США относительно ситуации на передовой, пытается подорвать моральный дух украинцев и убедить Запад в неизбежности "победы РФ" и бесполезности поддержки Киева.

Кроме того, страна-агрессор настроена использовать масштабные удары и все более агрессивные политические заявления, чтобы отвлечь внимание от плохих результатов российских войск на текущем этапе войны. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"В настоящее время российские официальные лица "наводняют" информационное пространство призывами к Украине "пойти на уступки" в вопросах суверенитета и территориальной целостности, хотя большинство этих заявлений соответствуют давним требованиям РФ к войне и фактически демонстрируют, что они не изменились за последние три года войны", – говорится в сводке.

По словам аналитиков, эти требования игнорируют тот факт, что ситуация на поле боя резко изменилась с начала 2022 года и что три года потерь в живой силе и технике ВС РФ значительно снизили их способность завоевать Украину. Российские наступления значительно замедлились, поскольку оккупанты продолжают нести потери и все больше полагаются на плохо обученную и оснащенную пехоту для достижения успехов.

"Однако Путин по-прежнему глубоко привержен отвлечению от реалий ситуации на поле боя, поскольку прекращение западной военной помощи Украине является единственной реальной надеждой России на победу в этой войне", – подчеркнули в ISW.

Так, Россия усилила дальние удары по Украине за последние восемь месяцев и провела семь крупнейших атак донами и ракетами начиная с января 2025 года. За последние три дня Россия совершила три массированные атаки: в ночь на 23 мая применила 14 баллистических ракет и 250 дронов (украинская противовоздушная оборона сбила шесть ракет и обезвредила 245 БПЛА); в ночь на 24 мая атаковала 69 ракетами и рекордным за месяц количеством БПЛА – 298, из которых ПВО Украины сбила 45 ракет и обезвредила 266 беспилотников (ударных и имитационных). Еще одну массированную атаку РФ совершила в ночь на 26 мая, ее детали уточняются.

Украинские источники отметили, что россияне все чаще запускают ракеты из временно оккупированного Крыма после того, как они реже применялись в течение последних пяти месяцев. Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил, что с 1 января 2025 года российские войска запустили более 50 ракет с мобильных ракетных комплексов в Крыму. По его словам, Силам обороны Украины трудно поражать мобильные ракетные пусковые установки, поскольку оккупанты могут развернуть системы за 20 минут и быстро разобрать и переместить их после запуска ракет.

Эксперты, знакомые с темой, сообщили, что российские силы запускают баллистические ракеты "Искандер", сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" и гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" из Крыма. 24 мая ISW оценил, что российские силы использовали меньше крылатых ракет в серии атак с января 2025 года, вероятно, из-за возросшей зависимости от более дешевых беспилотников большой дальности.

"Комбинированный удар, нанесенный ночью 24-25 мая, указывает на то, что Россия может накапливать крылатые ракеты для проведения крупномасштабных таких атак по нескольким районам Украины по своему усмотрению. Россия также может использовать самые разные ударные пакеты, чтобы сбить с толку украинские силы и помешать им вести постоянную эффективную противовоздушную оборону", – считают в ISW.

По мнению аналитиков, среди прочего, Кремль пытается использовать массированные атаки и все более агрессивные риторические усилия против НАТО и восточноевропейских государств, чтобы отвлечь внимание от плохих результатов войск РФ на текущем этапе войны. Российский диктатор может оценить, что такая тактика отвлечет достаточно внимания Запада от медленного, изнурительного продвижения его армии на восточном фронте в Украине.

"Путин, вероятно, намерен вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе и отговорить европейские столицы и США от дальнейшей помощи Киеву, ложно изображая "победу" России как неизбежную. Россия также выстраивает партнерские отношения с враждебными странами, такими как Китай, Иран и Северная Корея, чтобы противостоять видимости дипломатической изоляции и позиционировать себя как страну, имеющую могущественных союзников, готовых противостоять Западу", – подытожили в ISW оценку намерений Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее отмечалось, что представители России собираются подать проект документа со своими "условиями мира" в Украине после завершения обмена пленными и нескольких подряд массированных атак. Аналитики предостерегли, что Кремль вряд ли потребует чего-то меньшего, чем полной капитуляции Киева.

