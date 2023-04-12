'Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать': Зеленский отреагировал на казнь российскими оккупантами воина ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокую казнь украинского воина. Видео, где ему, еще живому, российские изверги отрезают голову, накануне появилось в сети.

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Глава государства заверил: ни забвения, ни прощения это преступление не будет, палачи непременно ответят за совершенное. Об этом президент заявил в видеообращении.

"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленника мир должен видеть. Это видео – Россия, какая она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео – Россия, которая пытается сделать именно это новой нормой. Такую привычку: уничтожать жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил: устрашающие кадры с преступлением оккупантов, которые они же слили в сеть – не исключение из правил. Звериная жестокость – неизменный спутник "русского мира".

"Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз. Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется. Что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас", – отметил Зеленский.

Он призвал украинцев максимально сосредоточиться на фронте и максимально помогать гнать оккупантов с украинской земли.

"Главная цель – победить. Главная цель – Украине мощь, чтобы победить. Разгром – оккупанту. Приговор – убийцам. Трибунал – государству-злу. Вечная память каждому человеку, чья жизнь унес этот российский террор. Слава всем сражающимся против этого зла. Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Напомним, накануне, 11 апреля, в сети появилось шокирующее видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами. Живому еще воину палачи отрезали голову.

В СБУ уже начали досудебное расследование этого жуткого военного преступления российских захватчиков. Глава Службы Василий Малюк заверил: убийц достанут, где бы они ни были.

Уже на следующий день в издании CNN заявили, что нашли еще одно видео с обезглавливанием украинских военных. Кадры, где тела двух воинов без голов и рук лежат на земле, похоже, были сняты совсем недавно.

Журналисты CNN также установили, что казнь совершили наемники ЧВК "Вагнер".