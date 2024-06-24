Есть всего три причины: в каком случае повестка может быть аннулирована

В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанным гражданам вручают повестки в ТЦК. Однако в некоторых случаях повестки могут быть аннулированы.

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При этом стоит учитывать, что такая аннуляция может быть временной. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал адвокат Сергей Старенький.

По его словам, существует всего три причины, по которым повестка может быть аннулирована. Правозащитник отметил, что речь идет о ситуации, если повестку вручили человеку, имеющему бронь от мобилизации. Также повестка аннулируется, если она была вручена человеку с оформленной отсрочкой от мобилизации, а также выслана по месту жительства уже действующего военнослужащего.

"Аннулирование повестки касается условно трех категорий: если повестка выдана лицу, которое уже имеет бронь. То есть, она оформлена, но ТЦК, который выдавал повестку, не был извещен об этом. Повестка выдана лицу, которое имеет уже оформленную отсрочку, например, присмотр за больным, трое детей или другие основания. И третье: если повестка пришла по месту проживания лица, которое уже давно служит, но из-за проблем в военном учете ТЦК не видит, что он служит", – сказал адвокат.

При этом он уточнил, что временно может быть аннулирована повестка касательно двух первых категорий. Бронь выдается не на все время военного положения, а только на 3 или 6 месяцев. То же самое касается лиц, которые имеют право на отсрочку. Поэтому лишь на этот период повестки могут быть аннулированы и отозваны.

Напомним, после вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине изменились правила предоставления отсрочки. Некоторые категории граждан получили право на временное освобождение от службы, в то же время, для других отсрочка стала невозможной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в эксклюзивном интервью нашему изданию народный депутат Украины, председатель комитета по экономическому развитию ВР Дмитрий Наталуха рассказал о законопроектах, которые предлагают узаконить механизм экономического бронирования.

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