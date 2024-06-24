Кто потерял право на отсрочку от мобилизации в Украине: разъяснение

После вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине изменились правила предоставления отсрочки. Некоторые категории граждан получили право на временное освобождение от службы, в то же время, для других отсрочка стала невозможной.

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В частности, теперь в Украину смогут мобилизовать некоторых студентов. Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Катерина Анищенко.

По словам юриста, со вступлением в силу нового закона одновременно и расширился, и сузился круг лиц, которые могут претендовать на отсрочку от мобилизации. Теперь отсрочку могут предоставить только тем студентам, кто учится на дневной или дуальной форме, а также получателям высшего следующего уровня образования. При этом второе или третье высшее образование и заочная форма обучения больше не будут основанием для получения отсрочки.

Также право на отсрочку лишились военнообязанные граждане в возрасте 25 и 26 лет. Это же касается и многодетных родителей, которые имеют задолженность по алиментам.

При этом целый ряд граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о таких категориях:

– лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 12 месяцев);

– лица, находившиеся в плену (могут служить добровольно);

– родители трех и более детей младше 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

– родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

– родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

– матери и родители-одиночки;

– ученые и педагоги, работающие минимум на 0,75 ставки;

– опекуны лиц, признанных недееспособным решением суда;

– лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной супруги (супруга);

– внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

– военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины;

– судьи, народные депутаты, председатель и другие члены Счетной палаты, дипломатические служащие, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, работники органов военного управления, воинских частей Минобороны, ВСУ, СБУ, СВРУ, НГУ, Госпогранслужбы, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД.

Ранее сообщалось, что возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная база на любом уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя приложение "Резерв+" запустили 18 мая, только 18 июня там стал доступный электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код для просмотра всей информации.

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