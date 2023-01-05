Эстафету у Макеевки перехватила Гавриловка Вторая: ВСУ ударили по базе оккупантов в Херсонской области, где было до 1000 военных

Вооруженные силы Украины снова ударили по базе российских оккупантов. На этот раз целью стала локация захватчиков в селе Гавриловка Вторая Херсонской области. Там было до 1000 военных преступников РФ.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Атаку сравнили с ударом по 19-м ПТУ в Макеевке, где ВСУ также уничтожили сотни оккупантов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В Херсонской области сегодня произошёл аналог Макеевского выпускничка. Сегодня некоторые могли проснуться в Каланчацком районе в 5 утра от сильных взрывов. В некоторых сёлах, в далеке от места прилета открылись окна и двери. А все потому что были прилеты по расположению россиян в н.п. Гавриловка Вторая – 46.181359, 33.473553", – сказано в сообщении.

Отмечается, что все началось с того, что прямо в Новый год 1 января РФ начала туда перемещать силы своей обороны.

"404 мсп Тер (это такой себе аналог нашего ТРО, на самом деле сборная солянки). Переместились они все дружно в общагу завода "Таврида", в количестве до 1000 человек. На территории оставили "Грады" и вскоре должны были выдвигаться поближе к линии фронта. Но что-то пошло не так, и сегодня с 6 утра до примерно 16:00 пришлось разгребать завалы", – говорится в сообщении.

Также паблик пишет, что минимум 100 российских солдат с ранениями привезли в больницу в другой населенный пункт. Их погрузили в 3 КАМАЗа. Кроме того, отмечается, что погибло минимум 20 офицеров, а все остальные военные РФ пока что считаются без вести пропавшими. Территория на данный момент оцеплена.

"Само здание серьезно пострадало, видно, что нету ни крыши, ни стен (в некоторых местах). С самого населенного пункта они вышли, оставили только тех, которые прикрывают саму оцепленную территорию, так как скорее всего завтра снова будут разгребать завалы, либо сегодня ночью. Не хотят разноса по всем каналам этой информации (как было с Макеевкой), т.к поражение было серьезное, причем что в том квадрате стоит еще и славное российское ПВО, которое очевидно не спасло несколько сотен (?) солдат от смерти", – пишет автор канала.

Помимо этого, есть информация, что тела оккупантов будут сжигать.

"А вот где буду сжигать – узнаете в следующих постах. Слава ВСУ!" – подытожил автор паблика.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января в минобороны страны-агрессора России подтвердили информацию о ракетном ударе ВСУ по пункту дислокации мобилизованных россиян во временно оккупированном городе Макеевка. Сам же удар произошел в новогоднюю ночь. В РФ заявили, что ликвидировано якобы более 60 российских оккупантов.

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