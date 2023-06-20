Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки и позволила парам усыновлять детей

Рийгикогу (парламентом Эстонии) принял закон, дающий возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола. Этот закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

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Об этом сообщает эстонский телерадиовещатель ERR. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 55 членов Рийгикога, против – 34 человека.

Этот законопроект предусматривает изменение института брака, регулируемого семейным правом, таким образом, что любые два физических лица, достигших совершеннолетия, независимо от их пола, могут заключать брак в будущем.

Кроме брака, лица также могут заключить договор о совместном проживании как альтернативу.

Заключение брака или регистрация совместной жизни предоставляют парам определенные права и обязанности, не доступные для пар, находящихся в незарегистрированных отношениях. Эти права и обязанности в основном касаются получения помощи, имущественных вопросов, жилья и наследования. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супругов, это помогает избежать ситуации, когда отсутствие завещания может привести к тому, что оставшийся партнер не будет иметь права наследовать имущество, которое автоматически перейдет к родственникам покойного.

Закон также позволяет однополым супругам усыновлять детей. Однополые супруги могут усыновить ребенка одного из супругов с согласия второго биологического отца/матери. Закон устанавливает принцип, что ребенок может иметь не больше двух родителей. Принципом остается то, что права и обязанности по отношению к ребенку прежде всего принадлежат его биологическим родителям.

После голосования, которое состоится 20 июня, Эстония станет второй страной Восточной Европы, после Словении, где однополые пары могут заключать браки. Закон вступит в силу с начала 2024 года.

Напомним, что в Украинской греко-католической церкви прокомментировали законопроект о гражданских партнерствах, предусматривающий создание института законных отношений между однополыми партнерами. Там назвали документ "законопроектом беззакония, а не закона".

Ранее сообщалось, что 13 марта депутаты парламента подали на регистрацию законопроект "о гражданском партнерстве". Его автор, нардепка от фракции "Голос" Инна Совсун указала, что он сможет существенно защитить права военнослужащих.

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