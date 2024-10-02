Эстония рассматривает возможность отправки своих военных в Украину: чем они будут заниматься

В правительстве Эстонии обсуждали возможность отправки своих военных на территорию Украины. Эти эстонские солдаты находились бы на западе страны и выполняли небоевые задачи.

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Об этом рассказал министр обороны Эстонии Анно Певкур в комментарии Польскому радио. По его словам, речь шла об отправке в Украину инструкторов.

Певкур отметил, что в настоящее время такое решение не принято, поскольку оно требует учета многих факторов.

"Пока мы не приняли конкретного решения. Прежде всего, мы должны обеспечить безопасность наших инструкторов. Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян", – пояснил министр.

Министр обороны Эстонии добавил, что решение о вводе войск в Украину должно быть принято консенсусом стран-членов НАТО.

"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", – сказал Певкур.

При этом он заявил, что союзники прилагают все усилия, чтобы Украина могла выиграть войну.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг информацию о том, что Таллин рассматривает возможность отправки эстонских военных в Украину. Он заявил тогда, что на самом деле у правительства его страны не было конкретного обсуждения такой возможности и Эстония не планирует "что-то делать своими силами".

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