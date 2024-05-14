'Дали слишком смелую интерпретацию': в Эстонии сказали, планируют ли отправлять войска в Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прокомментировал информацию о том, что Таллинн якобы рассматривает возможность отправки эстонских военных в Украину. Он заявил, что в действительности в эстонском правительстве не было конкретного обсуждения такой возможности и страна не планирует "что-то предпринимать в одиночку".

Соответствующее заявление Певкур озвучил в интервью ERR. В частности, он отреагировал на статью американского издания Breaking Defence, которое со ссылкой на советника президента Эстонии по безопасности Мадиса Ролла заявило, что эстонское правительство всерьез обсуждает возможность отправки войск в Украину.

Ролл сказал изданию, что правительство в настоящее время анализирует такую возможность, добавив, что предпочтительнее было бы сделать это в рамках более широкой миссии НАТО.

Однако Певкур заявил, что в правительстве Эстонии не было никакого конкретного обсуждения такой возможности.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать", – сказал он.

Певкур также предположил, что СМИ "возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла".

"Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то предпринимать в одиночку", – добавил министр.

По словам Певкура, приоритетом на данный момент является отправка боеприпасов в Украину и обучение украинских военнослужащих в других странах.

"В первую очередь важно отправить боеприпасы и другое оборудование в Украину. А подготовку мы можем проводить и в Польше, которая находится очень близко к Украине", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля более 20 лидеров европейских стран встретились в Париже для обсуждения российской угрозы. К ним обратился президент Владимир Зеленский.

После встречи Макрон объявил, что в будущем не следует исключать отправку западных войск для борьбы с агрессией РФ. Позже он уточнил, что Париж может отправить войска в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.

В Офисе Зеленского заявили, что в настоящее время Украина не рассматривает возможность введения войск НАТО на свою территорию, поскольку для этого, по меньшей мере, нужно соответствующее решение.

На днях Макрон заявил, что Франция вступать в войну не планирует, но в то же время предупредил: если Москва зайдет слишком далеко, Европа должна быть готова действовать, чтобы защитить мир.

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