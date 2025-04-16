Эта 'Акация' уже не будет стрелять: Силы обороны дронами уничтожили на Донетчине российскую САУ. Видео

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ скидами с дронов уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян "Акация", а также БРЭМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину), которая могла бы забрать с позиции то, что осталось от САУ. Операция произошла на Донецком направлении.

Видео дня

Совершили ее воины из 412 отдельного полка беспилотных систем NEMESIS. Видео 16 апреля опубликовал Telegram-канал военного формирования, а также поделился официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

САУ "Акация" предназначена для уничтожения и подавления средств нападения, артиллерии, танков, живой силы, разрушения оборонительных сооружений противника. Эта техника оснащена оборудованием для самокопирования, позволяющим за 20–40 минут оборудовать позицию для стрельбы.

"Однако эта "Акация" уже не будет стрелять. Бомбер Nemesis сделал ее небоеспособной и приблизил к состоянию металлолома в рамках задач по уничтожению вражеской артиллерии", – рассказали наши защитники.

На видео также видно, что они повредили БРЭМ, которую россияне пригнали к поврежденной САУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение 15 апреля украинские военнослужащие уничтожили 87 артиллерийских систем противника. Всего с начала полномасштабной войны – 26 377.

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