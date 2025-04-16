ВСУ за сутки отминусовали 1050 оккупантов, 9 танков и почти 90 артсистем врага – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1050 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 936 тысяч человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений, в том числе девять танков и почти 90 артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 15 апреля, Россия потеряла еще 1050 своих солдат. Так что к утру 16 апреля общие боевые потери врага в живой силе достигли 936 210 человек.

Также украинские воины продолжали "демилитаризацию" захватчиков.

В частности, за сутки уничтожено девять российских танков (10 638), 13 боевых бронированных машин (22 163), 87 артиллерийских систем (26 377), 146 БПЛА оперативно-тактического уровня (32 837), а также 133 единицы автомобильной техники и автоцистерн (44 472) и три единицы специальной техники (3804).

Неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 364), средств ПВО (1 132), самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3 145), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, накануне, 15 апреля, стало известно, что Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники с десантом, а также пехоты на мотоциклах. Силы врага были разбиты.

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