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Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,0 т.
Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео

Украинские воины отразили массированный штурм оккупантов на Новопавловском направлении. В атаку враг бросил колонну из более чем 20 единиц бронетехники, а также штурмовиков на мотоциклах.

Видео дня

Благодаря профессиональности украинских разведчиков и операторов БпЛА, в том числе 71 отдельной егерской бригады, враг был разгромлен. Подробности и видеохронику боя обнародовали в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео

В отражении массированного дерзкого штурма россиян на Новопавловском направлении, как отмечено в сообщении, приняли участие десантники 71 ОЕБр вместе со смежными подразделениями ВСУ.

"Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники – несколько танков, более полутора десятков БМП с пехотой. Железный кулак был нацелен на наши позиции и рубежи смежных подразделений. Дерзость атаки зашкаливала – оккупанты шли колонной, надеясь проломить нашу оборону", – говорится в сообщении.

Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео

Вдобавок оккупанты бросили в атаку штурмовиков на мотоциклах. Они, рассказали в ДШВ, двигались впереди бронированных машин, "маневрировали и на скорости пытались прорваться к позициям десантников".

"Разведка вовремя заметила силы противника, и слаженные действия артиллеристов и пилотов дронов 71 егерской бригады и соседних подразделений разбили боевой порядок врага, а затем методически уничтожили его. Техника осталась догорать на поле боя. штурма для россиян в ДШВ. Рассеянная пехота пыталась укрыться в посадке, однако была уничтожена fpv-дронами и сбросами", – описали результат неудачного штурма для россиян в ДШВ.

Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео
Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео
Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео
Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 20 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, 147 БПЛА оперативно-тактического уровня и 210 единиц автомобильной техники.

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