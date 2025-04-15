Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники: Силы обороны отразили штурм врага на Новопавловском направлении. Видео

Украинские воины отразили массированный штурм оккупантов на Новопавловском направлении. В атаку враг бросил колонну из более чем 20 единиц бронетехники, а также штурмовиков на мотоциклах.

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Благодаря профессиональности украинских разведчиков и операторов БпЛА, в том числе 71 отдельной егерской бригады, враг был разгромлен. Подробности и видеохронику боя обнародовали в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

В отражении массированного дерзкого штурма россиян на Новопавловском направлении, как отмечено в сообщении, приняли участие десантники 71 ОЕБр вместе со смежными подразделениями ВСУ.

"Россияне бросили в атаку более двух десятков единиц бронетехники – несколько танков, более полутора десятков БМП с пехотой. Железный кулак был нацелен на наши позиции и рубежи смежных подразделений. Дерзость атаки зашкаливала – оккупанты шли колонной, надеясь проломить нашу оборону", – говорится в сообщении.

Вдобавок оккупанты бросили в атаку штурмовиков на мотоциклах. Они, рассказали в ДШВ, двигались впереди бронированных машин, "маневрировали и на скорости пытались прорваться к позициям десантников".

"Разведка вовремя заметила силы противника, и слаженные действия артиллеристов и пилотов дронов 71 егерской бригады и соседних подразделений разбили боевой порядок врага, а затем методически уничтожили его. Техника осталась догорать на поле боя. штурма для россиян в ДШВ. Рассеянная пехота пыталась укрыться в посадке, однако была уничтожена fpv-дронами и сбросами", – описали результат неудачного штурма для россиян в ДШВ.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 20 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, 147 БПЛА оперативно-тактического уровня и 210 единиц автомобильной техники.

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