Силы обороны обезвредили за сутки 1180 оккупантов и 68 артсистем армии РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отменяли в боях на фронте примерно 1180 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 456 единиц ее вооружения и военной техники, половина из которой – автомобильная и цистерны из ГСМ.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 15 апреля, общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава ВС РФ на украинской земле достигают 935 160 захватчиков.

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