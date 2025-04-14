'Результат усиления атак': разведка Британии оценила потери России в войне против Украины и указала на нюанс

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла около 920 тыс. человек. При чем только с начала 2025 года путинские войска понесли приблизительно 138 тыс. потерь.

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Увеличение атак отражает усиление российских атак вдоль всей линии фронта. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

По информации ведомства, в марте 2025 года среднесуточные потери России составили приблизительно 1300 человек. Это число выросло с 1250 человек в феврале 2025 года, но остается ниже очень высоких ежедневных показателей в почти 1600 человек в конце 2024 года.

Британская разведка отмечает, что рост потерь продолжался до начала апреля 2025 года и, вероятно, отражает усиление российских атак вдоль линии фронта. Также сообщается, что российская оккупационная армия пытается восстановить импульс на линии фронта после периода снижения атак в первые месяцы 2025 года.

При этом несмотря на относительно статическую линию фронта, потери российских войск в 2025 году по-прежнему значительно выше, чем по сравнению с весной 2024 года, когда зафиксированные ежедневные показатели потерь российских войск постоянно были ниже 1000 человек.

Ранее сообщалось, что военная тактика России в войне против Украины, вероятно, приведет к ухудшению человеческих и материальных ресурсов в рядах путинской армии. А в дальнейшем это поспособствует замедлению продвижения войск страны-агрессора на линии фронта.

Напомним, после определенной паузы российская оккупационная армия начала снова привлекать бронетехнику к штурмовым действиям. В частности, интенсивность атак за последние недели возросла на Покровском направлении.

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