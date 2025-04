Россия столкнулась с проблемами из-за своей тактики в Украине: в ISW объяснили, что замедлит наступление

Военная тактика России в войне против Украины, вероятно, приведет к ухудшению человеческих и материальных ресурсов в рядах путинской армии. А в дальнейшем это поспособствует замедлению продвижения войск страны-агрессора вдоль линии фронта.

Такое мнение аналитиков укрепляют постоянные жалобы российских провоенных блогеров на поведение оккупационных сил. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 13 апреля.

На днях русский блогер и бывший инструктор подразделения "Шторм-Z" пожаловался, что командование ВС РФ использует тактику "тысячи порезов" против Украины в ущерб собственным войскам. По его словам, развертывание плохо оснащенной и так же плохо обученной российской пехоты для нападения на украинские оборонные позиции приводит лишь к незначительным достижениям на передовой, а вместо этого – к большим потерям.

Милитарист утверждал, что командование ВС РФ пытается представить высокие потери в живой силе и технике как необходимые, ложно изображая предыдущие боевые действия в качестве доказательств скоординированного "перемалывания" Россией украинской обороны.

12 и 13 апреля этот россиянин жаловался, что военное командование игнорирует тот факт, что силы РФ сталкиваются с нехваткой материальных средств, необходимых для наступательных операций, а это способствует проблемам с проведением штурмов и неудачей таких атак небольшими группами вдоль всей линии фронта.

Он говорил о том, что командиры на передовой "находятся под значительным давлением" со стороны своего начальства: мол, их заставляют проводить больше пехотных штурмов, хотя у них "не хватает времени, чтобы спланировать новые маршруты атак". Кроме того, некоторые командиры оккупантов отдают приказы идти в штурм "просто для того, чтобы иметь возможность доложить о чем-то своему начальству".

Ранее ISW оценивало, что "мясные" штурмы, вероятно, настолько существенно снизят существующую живую силу и технику армии РФ, что ей придется снизить темп наступления на менее приоритетных участках фронта.

Указанный российский блогер подтвердил, что войска РФ ныне находятся "в цикле самосохранения", где плохо обученная пехота, убитая или раненая во время неудачных попыток штурма, заменяется такой же плохо обученной пехотой, которую вновь отправляют в обреченные штурмы.

"Утверждения блогера отражают общую тенденцию замедления продвижения России вдоль линии фронта в последнее время и освещают некоторые критические проблемы, которые российским войскам придется решить, если они намерены достичь значительных территориальных достижений или проводить более сложные наступательные операции в Украине в будущем", – оценил ISW проблемы россиян из-за их военной тактики.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями. Так, с начала 2025 года воины Сил обороны обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков.

