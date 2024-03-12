'Эта работа будет продолжена': в ГУР прокомментировали массированную атаку дронов на Россию

Все объекты, которые агрессор использует в военных целях против Украины, могут подвергаться ударам – на оккупированных территориях или в самой России. К примеру, как во время атаки беспилотников на нефтебазы и не только в РФ ночью 12 марта.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода". Хотя он отметил, что ГУР не может комментировать, кто и какими средствами атаковал объекты в стране-агрессоре этой ночью.

"Известно о грохоте и "бавовне", других инцидентах на ряде военных объектов, которые используются врагом в военных целях, в частности для обеспечения оккупационной группировки рашис*ов в Украине", – подчеркнул Юсов.

Представитель разведки добавил, что работа по уничтожению тех объектов, которые обеспечивают оккупантов на украинском фронте или помогают агрессору готовить дроновые и ракетные удары по мирным регионам, будет продолжаться.

"Все то, что используется в военных целях, – так или иначе, с ним случаются подобные инциденты. Мы традиционно не можем комментировать, кто и чем наносил поражение. Но эта работа будет продолжена", – сказал он.

Напомним, что в ночь на 12 марта в ряде регионов РФ раздавались взрывы, которые местные власти объяснили атакой якобы украинских беспилотников. Беспокойно было в городах Орел и Кстово, под Белгородом, Курском, в Тульской, Московской, Ленинградской, Воронежской областях. Российское минобороны заявило о "сбитых 25 украинских БАЛА".

Известно, что дрон поразил нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Удар пришелся прямо по установке перегонки нефти, в результате чего возник сильный пожар. Также этой ночью горела нефтебаза в городе Орел.

Уже утром во вторник жители Белгородской области РФ пожаловались на взрывы и "танки ВСУ", которые они якобы увидели из окон домов. Еще в регионе завыли сирены, власти заявили о работе ПВО по ракетам. Позже бойцы"Сибирского батальона обратились к гражданам страны-агрессора с призывом брать оружие в руки и бороться против путинской тирании. Комментируя эти события, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинские военные и спецслужбы не координируют действия российских добровольцев на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время резко возросло количество атак по нефтегазовым, металлургическим и военным объектам в России. К тому же существенно расширилась география прилетов: БПЛА долетают даже до Петербурга, а это более тысячи километров от границы с Украиной.

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