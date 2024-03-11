"Железный купол" от них не построишь: украинские беспилотники серьезно расширили географию ударов по России

Страна-агрессор с 2022 года устраивает налеты дронов-камикадзе практически по всей территории Украины, но теперь сама столкнулась с аналогичной ситуацией. В последнее время резко выросло количество атак по нефтегазовым, металлургическим и военным объектам РФ. Причем существенно расширилась география прилетов: БПЛА долетают даже до Петербурга, а это более тысячи километров от границы с Украиной.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Цели для дронов

Утверждения, что "Украина обстреливает хаотично, из мести", не выдерживают никакой критики. Прилеты, например, по Белгороду и области абсолютно объяснимы: оттуда оккупанты запускают ракеты по Харькову.

Целей в российском приграничье действительно предостаточно и время от времени защитники Украины выкладывают видео успешной работы по технике врага. Нервно там и погранслужбе ФСБ, сотрудников которой также системно "прореживают".

Но если ударами по российскому приграничью уже никого не удивишь, то по глубокому тылу – совсем другое дело. И это сейчас одна из обсуждаемых тем среди россиян, потому что война пришла уже к ним.

Удары беспилотников по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам в РФ привели к тому, что часть из них приостановили деятельность. А это в свою очередь вынудило Россию уменьшить экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить их дефицита внутри страны.

Сейчас под ударами и металлургия – прилет по Череповецкому металлургическому комбинату ("Северсталь") привел к остановке доменной печи. А это необратимые последствия. К слову, расстояние от украинской границы до этого города – около 800 км.

И предприятия нефтепромышленного комплекса, и металлургия – важные составляющие российского ВПК. Что уж говорить о необходимости поражения непосредственно военных объектов на территории РФ.

Одна из наиболее массированных атак беспилотников по России произошла 9 марта. Миноброны РФ заявило, что всего в ту ночь над регионами сбили аж 47 БПЛА. Верить в цифры точно не стоит, учитывая склонность российского МО рисовать какие-то фантастические "победы". Тем не менее то, что основной удар пришелся на Танганрог Ростовской области – факт.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко констатировал, что в открытых источниках было опубликовано по меньшей мере три видео с очевидными прилетами в Таганроге.

Авиационный завод им. Бериева – действительно очень жирная цель. Помимо других самолетов на территории этого таганрогского предприятия находился поврежденный в результате атаки беспилотника в Мачулищах российский ДРЛО А-50. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления являются важной составляющей в получении разведывательной информации и наведении российских ударов по Украине. Но этих самолетов очень мало. И. конечно же, они являются одной из наиболее приоритетных целей для Сил обороны Украины.

Неуловимые "монстры"

Отдельный вопрос – откуда летят беспилотники.

"В России до сих пор обсуждают конспирологическую теорию, что беспилотники на Петербург или Новгородскую область запускаются вовсе не из Украины. Признать то, что дроны могут практически беспрепятственно пролететь такое большое расстояние – это в первую очередь расписаться в беспомощности российской ПВО. Недооценивать противника, конечно, не будем, но факт налицо. Как и то, что прикрыть всю территорию РФ они точно не могут", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Тем временем глава оборонного комитета госдумы РФ, генерал-полковник в запасе Андрей Картаполов в интервью российскому изданию заявил, что БПЛА запускаются с севера нашей страны, с Харьковской или Сумской области.

По его словам, эти "монстры" имеют размах крыльев 7 метров, способны нести до 20 килограммов груза и точно в состоянии пролететь больше тысячи километров.

Картаполов на вопросы обеспокоенной журналистки также добавил пропагандистской мути о "героической ПВО", "огромном количестве" сбитых дронов, но в тоже время дал понять, что "Железный купол" (сродни израильскому) от них в России не построишь.

Бункеры вплоть до Сибири

В Z-пабликах много обсуждают участившиеся атаки украинских беспилотников по территории РФ. Есть мнение, что, мол, такими налетами Украина принуждает армию страны-агрессора "снимать ПВО с фронта и отправлять в далекие тылы".

Полковник оккупационной армии Петр Шувалов убежден, что атаки со стороны Украины усилятся, а производства современных ПВО в России ожидать явно не стоит – потому "остается метод не боевого реагирования". Шувалов фактически заявил в своем Telegram-канале, что жизни обычных россиян ничто в сравнении с воюющими против Украины, потому "народу нужно готовиться к новой нормальности".

"Говоря проще – нужно работать с населением и честно разъяснять, что ударов по глубинной инфраструктуре будет больше и больше, что это – наша новая нормальность, которую придется перетерпеть (…) Нужно готовить бункеры для школ до Сибири, нужно готовить ремонтно-восстановительные спецкоманды для заводов, нужно учить население жить в условиях, как будто бы у нас война. Это лучше, чем пожертвовать людьми и техникой на фронте, которых в случае отвода ПВО намолотят в промышленных масштабах без каких-то прямых боев", – написал оккупант.

И не стоит думать, будто его мнение – это что-то из ряда вон, нет. Вполне стандартное мнение "человеколюбивых" российских оккупантов – правда о таком они редко говорят вслух.