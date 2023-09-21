'Эта война может повлиять на будущее всего мира': президент Эстонии призвал ООН действовать против агрессии РФ

Россия ведет жестокую войну с целью уничтожить Украину, при этом государство-террористка руководствуется своими неоимпериалистическими стремлениями. Именно поэтому эта война может повлиять на будущее всего мира.

Об этом во время выступления перед участниками Генеральной Ассамблеи ООН сказал президент Эстонии Алар Карис. Агрессию он назвал преступлением руководства Кремля.

"Результат этой войны будет во многом определять будущее, в котором будем жить мы и наши дети. Будет ли там доминировать жестокость и насилие тех, кто совершает преступления и разрушает других, или мы будем жить в мире, где господствуют закон, порядок правосудия и международно принятые правила будут преобладать", – сказал он.

Карис добавил, что мир должен понять этот урок и навсегда уничтожить агрессию.

"Эта агрессия является преступлением российского руководства. Россия злоупотребляет своим местом в Совете Безопасности, и пытается убедить мир в том, что черное – это белое. Но это не так. Ложь всегда является ложью, и не имеет значения, как хорошо она звучит. Голосование в рамках Генеральной Ассамблеи доказывает, что здесь все меньше и меньше тех, кто все еще пытается верить в эту российскую ложь", – добавил Карис.

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Россия, как акцентировал эстонский лидер, расширила свою агрессию против Украины до полномасштабной войны уже более полутора лет назад. И несмотря на это, она была постоянным членом Совета Безопасности ООН.

"Мы должны быть очень четкими: Россия ворвалась в другую суверенную страну с использованием сфабрикованного повода. Истинная причина агрессии России против Украины заключается в российских неоимпериалистических и неоколониальных стремлениях. Россия хочет разрушить Украину, оккупировать ее и распространить там свою идеологию. Какой еще может быть степень колонизации другой страны? – продолжил президент.

Также он подчеркнул, что главным предназначением ООН является предотвращение войн и угроз для мира, и в наказании актов агрессии, которые Россия постоянно нарушает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выступления мировых лидеров по самым актуальным вопросам, беспокоящим человечество сегодня. Интересными для нас были выступления президентов США, Турции, ЮАР, Бразилии, Польши и, конечно, Украины.

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