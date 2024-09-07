'Это бесчеловечно': в Иране цинично отреагировали на заявления о передаче ракет России

Иран официально заявил, что не передавал ранее и не намерен передавать России вооружение для использования в войне в Украине. Согласно заявлению, позиция Ирана по отношению к этой войне не изменилась: необходимо воздерживаться от любых действий, приводящих к эскалации конфликта.

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Соответствующее заявление в адрес руководителей ООН и Совбеза сделал постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани. Как его цитирует государственное агентство IRNA, в Иране передачу оружия воюющим сторонам считают бесчеловечным поведением.

Таким образом, отмечает агентство, Иран "официально опровергает сообщения западных СМИ" о передаче баллистических ракет стране-агрессору РФ.

"Позиция Ирана по отношению к украинскому конфликту остается неизменной. Иран считает оказание военной помощи сторонам конфликта, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отходу от переговоров о прекращении огня, бесчеловечным",– якобы заявил Амир Саид Иравани.

По его словам, "Иран не только сам воздерживается от таких действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия вовлеченным в конфликт сторонам".

Амир Саид Ираван назвал "безосновательными и обманчивыми" любые обвинения Ирана в передаче оружия. Он также добавил, что эти обвинения раздаются от США, Британии и Франции, "которые напрямую участвуют в конфликте в Украине и значительно способствуют его эскалации из-за поставок передового оружия".

Постпред Ирана в ООН заявил, что указанные обвинения "направлены на продвижение собственных политических интересов", в то время как в Иране уверены – "поставка оружия только продолжит войну в Украине".

Напомним, ранее военный аналитик Шон Белл заявил о существовании контракта между Россией и Ираном, он был заключен еще в декабре 2023 года, и ожидается, что поставки ракет от Ирана в РФ состоятся в ближайшие дни.

Иран якобы планирует передать росиянам два вида ракет малой дальности. Причем российские солдаты уже проходят обучение в Иране, готовясь к использованию новых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация продолжает координацию и военное сотрудничество с Ираном перед его ответным ударом по Израилю. Кремль занимается собственными интересами в регионе, а также пытается повлиять на Запад для уменьшения помощи Украине.

Ранее СМИ писали о том, что Иран может в скором времени передать стране-агрессору России гиперзвуковые баллистические ракетные системы ближнего действия Fath-360. Речь идет о возможной передаче сотен ракет, способных поражать цели на расстоянии 120 километров.

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