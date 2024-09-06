Россия получит от Ирана новую партию из двух типов баллистических ракет – Sky News

В ближайшее время Иран может передать России новые баллистические ракеты. Эта поставка станет решающей для России, которая испытывает недостаток вооружения.

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Об этом сообщил военный аналитик Шон Белл, пишет Sky News. Он отметил, что Россия традиционно использует старые образцы оружия, но имеет значительный запас, в отличие от Украины.

Однако даже для российской армии запасы истощаются, и, несмотря на увеличение собственного производства, Москва нуждается в дополнительных поставках от Ирана и Северной Кореи.

По словам аналитика, контракт между Россией и Ираном был заключен еще в декабре 2023 года и теперь ожидается, что поставки произойдут уже в ближайшие дни.

Иран планирует передать два вида ракет малой дальности. По мнению эксперта, это позволит России сохранить собственные "Искандеры" для дальнобойных целей, что вызывает значительную обеспокоенность из-за возможного увеличения угрозы для Украины.

Также сообщается, что российские солдаты проходят обучение в Иране, готовясь к использованию новых ракет.

Ранее СМИ писали о том, что Иран может в скором времени передать стране-агрессору России гиперзвуковые баллистические ракетные системы ближнего действия Fath-360. Речь идет о возможной передаче сотен ракет, способных поражать цели на расстоянии 120 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация продолжает координацию и военное сотрудничество с Ираном перед его ответным ударом по Израилю. Кремль блюдет собственные интересы в регионе, а также пытается повлиять на Запад для уменьшения помощи Украине.

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