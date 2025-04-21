'Это больше имитация': в ГПСУ рассказали, почувствовали ли 'пасхальное перемирие' и как действовал враг

Во время так называемого режима прекращения огня, объявленного российской стороной на Пасху, ситуация на границе оставалась напряженной. Украинские пограничники фиксировали активные обстрелы со стороны РФ, а также попытки штурмовых действий по отдельным направлениям.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона. По его словам, несмотря на заявления Москвы о 30-часовом "перемирии", на практике враг не прекратил огневую активность.

"Это больше имитация того, что Россия хочет какого-то перемирия. Пусть оно там должно было длиться около 30 часов, но и по Сумщине, и по Харьковщине враг продолжал бить ствольной артиллерией, РСЗО, использовал также и беспилотники (это и сбросы, и FPV-дроны)", – рассказал чиновник.

Демченко отметил, что на Черниговском направлении враг действовал несколько менее активно. Однако если оценивать ситуацию в целом по всей линии границы с Россией, от Сумщины до Харьковщины, – никакого соблюдения режима тишины не было.

"С первых часов объявленного перемирия огонь со стороны России не прекращался. Так, может быть, уменьшилась интенсивность авиаударов, однако артиллерийские обстрелы и штурмовые действия продолжались. Это свидетельствует о том, что прекращение огня было лишь формальностью для прикрытия активных боевых действий", – отметил Демченко.

На участках фронта, где служат подразделения ГПСУ, обстрелы фиксировались сразу после начала объявленного "режима тишины". Несмотря на официальную паузу в огне, противник не останавливался. Возможно, атаки с воздуха несколько уменьшились, однако полного прекращения огня не последовало.

Украинские защитники сразу поняли: "перемирие" было только прикрытием. Россия действовала традиционно агрессивно и коварно, демонстрируя свое презрение к любым договоренностям.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что общее количество нарушений армией РФ обещания тишины за 20 апреля – 2935. Больше всего обстрелов и штурмовых действий – на Покровском направлении. Также оккупанты были активными на Курском направлении. Всего по фронту произошло 96 российских штурмовых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, вражеские войска пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление оккупантов остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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