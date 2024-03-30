'Это будет наиболее действенно': в Воздушных силах объяснили, как Украина может противодействовать новым бомбам РФ

Украина может противостоять новым российским боеприпасам УМПБ Д-30. В Воздушных силах отметили, что наиболее эффективным методом будет уничтожение пусковой установки или самолета, несущего эти бомбы.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в ходе телемарафона. Чтобы эффективно противостоять таким угрозам, Украине также нужно больше противовоздушной обороны западного производства.

"Противодействие этим бомбам есть. Но, конечно, нужно работать с носителем. Это будет наиболее действенно в этой ситуации", – сказал спикер.

Он отметил, что российские военные выпускают управляемые боеприпасы из самолетов типа Су. Хотя и после недавнего "Сушкопада" враг удерживается от подлета на более низкую высоту, но угроза атаки остается.

"Для того чтобы эффективно противостоять таким угрозам, нам нужно размещать больше ПВО западного образца. К сожалению, их мы пока не можем производить на нашей территории", – отметил Евлаш.

Отметим, что 27 марта российская армия впервые атаковала Харьков с помощью бомбы УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250. В результате удара были повреждены 14 многоэтажных домов и учебное заведение. Известно об одном погибшем лице и по меньшей мере 18 раненых, среди которых ребенок.

Ранее сообщалось, что в марте было верифицировано первое применение российскими оккупантами на территории Украины необычной управляемой бомбы – УМПБ Д-30СН. И сейчас она становится частым средством поражения в ближней и средней зоне от линии боевого столкновения.

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