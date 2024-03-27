Коваленко: российские оккупанты устроили на фронте испытательный полигон для новых управляемых бомб. Что о них известно

В марте было верифицировано первое применение российскими оккупантами по территории Украины необычной управляемой бомбы – УМПБ Д-30СН. И сейчас она становится частым средством поражения в ближней и средней зоне от линии боевого столкновения.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

УМПБ Д-30СН – что ты такое

Универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) диаметром 30 см и общей массой 250 кг, которую часто путают с массой боевой части, – это проект действительно универсального модуля планирования и коррекции полета (УМПК), к которому мог бы крепиться абсолютно любой поражающий элемент.

Отличие проекта УМПБ от нынешних российских УМПК, применяемых на бомбах семейства ФАБ и прочих свободнопадающих средствах поражения, заключалось в том, что он действительно задумывался как универсальный, а не адаптируемый к каждому средству поражения по отдельности.

Разработкой данного модуля занялись в России на рубеже 2010-х, но так и не довели проект до ума. Сейчас же, по всей видимости, на волне успешного применения УМПК было решено вернуть к жизни УМПБ.

Итак, УМПБ Д-30СН – это российская копия американской "умной" бомбы GBU-39/B SDB, которая и была взята российскими Кулибиными за основу своего проекта в 2010-х.

Проект симбиоза бомбы и реактивного двигателя GBU-39/B SDB хорошо нам известен под названием GLSDB. По сути, это авиационная бомба GBU-39, скрещенная с разгонным блоком от реактивного снаряда M26. Она может запускаться как из РСЗО М142 HIMARS, так и из М270. Дальность полета GLSDB составляет 170 км.

Но по мере нахождения российского проекта в анабиозе и при развивающихся проектах США УМПБ был дополнен концепцией Powered JDAM.

Powered JDAM – это проект с установкой на свободнопадающую бомбу, помимо модуля планирования, еще и реактивной силовой установки в виде ТРД, что придавало средству поражения свойства реактивной ракеты. На УМПБ Д-30СН турбореактивный двигатель – подвесной, и его наличие позволяет средству поражения как увеличить дальность полета, так и повысить эффективность прорыва ПВО в ближней и средней зоне.

В остальном набор комплектации УМПБ Д-30СН достаточно стандартен для современных российских средств поражения. Это, помимо боевой части, помехоустойчивый приемник спутниковых сигналов "Комета", которые в 2023 году стали широко применяться в дронах-камикадзе Shahed-131/136 в комплексе с блоками управления полетом B-101 и спутниковой навигации Б-105.

Согласно возможностям УМПБ Д-30СН, его могут применять как авиационные носители, так и РСЗО, в частности – "Смерч" и "Торнадо-С".

Точная дальность применения неизвестна, но не исключено, что она может составлять от 50 до 70 км. По крайней мере, те случаи прилетов данного боеприпаса, которые фиксировались, находились в среднем за 30 км от линии боевого столкновения. С учетом буфера безопасности для пусковой как раз такая дальность и может быть реальной.

Что примечательно, часть данных боеприпасов, которые применялись с начала марта, не массово, но все же не разорвались после попадания. Это говорит о низком качестве производства и, возможно, даже отсутствии технического контроля опытной продукции. То есть продукцию сдают в спешке, аврально.

Выводы

Ввиду всего вышеизложенного об УМПБ Д-30СН можно сказать, что данное средство сейчас проходит испытания в реальных боевых условиях. Говорить о массовом производстве пока не приходится, а высокий показатель дефективности боеприпаса подтверждает ускоренный, не налаженный процесс их производства.

Тем не менее с учетом характеристик и применяемой электронной компоненты данное средство поражения может стать в перспективе весьма эффективным реактивным высокоточным боеприпасом на средних дистанциях.