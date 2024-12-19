'Это будет столкновение за будущее Европы': американский аналитик в 2008 году предусмотрел военную агрессию России против Украины и ожесточенное сопротивление украинцев

Американский аналитик Times Джеффри Кюнер еще в 2008 году предсказал кровопролитную войну между Украиной и Россией. Он 16 лет назад предупредил о намерении Путина ворваться в нашу страну и прежде всего захватить Крым. Аналитик также предусмотрел ожесточенное сопротивление украинского народа.

Видео дня

Свой прогноз Джеффри Кюнер обнародовал в The Washington Times 12 октября 2008 года. Он предусмотрел, как именно начнется война, которая перерастет в "столкновение за будущее всей Европы".

"Европе грозит новая крупномасштабная война. В 1939 году своим вторжением в Польшу нацистская Германия положила начало Второй мировой войне. Сегодня детонатором может стать не Польша, а Украина. И агрессором будет не Адольф Гитлер, а Владимир Путин", – предупреждал аналитик.

Кюнер называет Путина, который в то время был премьер-министром, не иначе как диктатором.

"Этот российский диктатор не скрывает своего презрения к независимости Киева. На апрельском саммите НАТО он сказал президенту Бушу, что Украина это даже не государство вовсе, и что значительную часть территории ей "отдала" Россия. Путин предупредил, что если Украина посмеет вступить в НАТО, она "прекратит свое существование как государство", – отмечает Джеффри Кюнер.

Он отмечал, что после вторжения в Грузию Путин станет дестабилизировать Украину, а его главной целью станет Крымский полуостров.

"Кремлевская ксенофобная элита презирает Украину и Грузию по одной простой причине – эти страны пытаются вырваться из авторитарных московских тисков. В ответ Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Главная цель Москвы – вырвать из-под контроля Киева Крымский полуостров", – писал Кюнер.

Аналитик отмечал, что Москва будет использовать этнических россиян в Крыму и раздачу российских паспортов для создания повода к вторжению. Он также предупреждал – Кремль может воспользоваться тем, что в Крымском Севастополе базируется российский Черноморский флот.

Эти прогнозы оказались пророческими: в 2014 году Россия действительно аннексировала Крым, а затем начала полномасштабную войну против Украины в 2022 году.

Предсказания аналитика также касались ожесточенного сопротивления, которое украинцы будут оказывать агрессору. По мнению Кюнера, любые попытки расколоть Украину вызовут сильное сопротивление, что станет важным фактором в борьбе за европейское будущее.

"Украина не Грузия. Это большая и сильная в военном отношении страна, которая хорошо помнит о российском господстве. Любая попытка Москвы расколоть ее натолкнется на ожесточенное сопротивление. Это может повлечь за собой кровопролитную войну между Россией и Украиной. В нее неизбежно окажутся втянутыми". Польша и страны Балтии, а все они – члены НАТО. Путина угрожает общеевропейским пожаром", – писал аналитик

Согласно его прогнозу, Польша и страны Балтии неизбежно окажутся вовлеченными в войну, если Россия расширит агрессию. Все эти страны сегодня демонстрируют активную поддержку Украины и укрепляют свою оборону, готовясь к возможному обострению конфликта.

Кроме того, аналитик подчеркивал стратегическое значение Украины для европейской безопасности, которая могла бы стать бастионом против российской экспансии. Именно поэтому Кремль отчаянно пытался сорвать евроатлантическую интеграцию Украины.

"Украина это стратегический бастион, противостоящий российской экспансии, восточный крепостной вал западной цивилизации. Киев – это не просто какая-то провинциальная столица Великороссии, это краеугольный камень европейского континента. Именно поэтому Украина стремится войти в состав НАТО и Европейского Союза. Именно поэтому Москва так пытается сорвать процесс интеграции Украины в евроатлантическую альянса", – писал Кюнер.

По его мнению, демократическая, преуспевающая и единая Украина может служить символом для либеральных изменений в самой России.

"А Путин готов сделать все возможное, чтобы не допустить этого. Он может даже пойти на то, чтобы привести Европу к новому катастрофическому кровопролитию массового масштаба. Сегодня мы все украинцы...", – предупреждал Джеффри Кюнер.

Прогноз 16-летней давности сейчас воспринимается как сценарий, к сожалению, воплотившийся в реальность. Война, которую развязала Россия, не только стала вызовом для Украины, но и создала угрозу всей Европе, подтверждая слова аналитика о возможном общеевропейском пожаре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!