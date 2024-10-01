'Это была очень трогательная встреча': паре, спасшей семью евреев от рук нацистов, устроили особый сюрприз. Видео

Пожилым супругам, которые когда-то спасли еврейскую семью от нацистов, устроили трогательный сюрприз. Их привезли в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, куда более 20 лет назад они передали вышиванку, которая теперь является частью экспозиции.

Видео дня

Видео этого момента опубликовал основатель общественной организации "Helper Украина", бизнесмен и волонтер Даниил Щербаков. Для Василия Григорьевича и Марии Федоровны эта вышиванка особенно ценна, поскольку ее подарила еврейская семья, которую семья женщины спасла от нацистов и неизбежной гибели.

"Сегодня считал честью сделать небольшой, но теплый сюрприз для Василия Григорьевича (92 года) и Марии Федоровны (93 года). Более 20 лет назад, они передали в дар Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне особую реликвию — вышиванку. Эта вышиванка не простая: ее вышила и подарила семья евреев, которых Василий Григорьевич и Мария Федоровна спасли от нацистов и неизбежной смерти", – рассказал волонтер.

Пани Мария много лет не видела вышиванку, но прекрасно помнила, где именно в музее она расположена.

"Это была очень трогательная встреча. Я просто слушал и наблюдал, как они рассказывали о своей истории, наполненной болью и отвагой. Мария не могла сдержать слез — память о тех временах была слишком сильной.

Отдельно хочу поблагодарить руководство музея за теплое гостеприимство и содействие нашему визиту. Эти моменты важны для всех нас, ведь история живет в сердцах таких людей как Василий Григорьевич и Мария Федоровна", – добавил волонтер.

Ранее сообщалось, что основатель общественной организации HELPER Украина Даниил Щербаков сделал подарок 92-летней Марии Гораниной, семья которой во времена Второй мировой войны скрывала евреев. Женщина вместе с мужем Василием получила от волонтеров стиральную машинку.

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