Это была операция ГУР, есть попадания: всплыли новые детали атаки дронов на нефтебазу в Ленинградской области РФ

В ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу врага в Ленинградской области России. Там произошли попадания, хотя страна-агрессор их скрывает.

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Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в спецслужбах.

По их словам, спецзадание ГУРовцы провели с привлечением современных украинских средств. Уже есть подтвержденные попадания по целям, сбор данных о последствиях атаки продолжается.

"Отныне военные объекты Питера и Ленинградской области – в зоне досягаемости украинских сил", – подчеркнули источники.

Отметим, что ночью в четверг было громко в подмосковном Подольске и под Санкт-Петербургом. Россияне жаловались на взрывы, которые власти назвали атакой БПЛА. Минобороны страны-агрессора заявило, что российская ПВО "сбила один дрон" над территорией Московской области, а затем еще один "перехватила" над Ленинградской областью.

А вот российские Telegram-каналы известили, что речь идет об атаке на АО "Петербургский нефтеналивной терминал" в Санкт-Петербурге. По их данным, это был "беспилотник ВСУ" с размахом крыльев 6 м и поршневым двигателем, который "нес на себе около 3 кг взрывчатки".

Ссылаясь на неназванные источники, российские паблики писали, что на территории нефтяного терминала упали только обломки БПЛА, инфраструктура порта якобы не получила повреждений и "никто не пострадал". Кроме этого, отмечалось, что обломки дрона могут быть также в 5 км от этого места – в Финском заливе.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января защитники Украины вывели из строя ЗГК "Панцирь-С1" на территории Белгородской области РФ. Операцию по уничтожению расхваленной россиянами техники провели разведчики ГУР.

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