'Это было бы очень соблазнительно': Маломуж объяснил, что мог бы дать Украине контроль над Курской АЭС

Взятие Вооруженными силами Украины под контроль Курской АЭС в РФ невозможно из-за обязательств по ядерной безопасности, которых придерживается Киев. Но этот важнейший энергетический объект страны-агрессора в определенных условиях может стать мощным козырем в руках нашего государства.

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Вопрос очень важен в контексте российских атак на украинскую энергосистему. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.

"Прежде всего, это было бы очень соблазнительно для нас – взять под контроль Курскую АЭС. Возможно, это могло бы привести к прекращению атак на наши энергетические объекты; может быть, к передаче нам Запорожской АЭС", – пояснил он.

В то же время подчеркнул, что захватывать российскую АЭС в Курчатове в 40 км от Курска (и примерно столько же от линии курского приграничья, в пределах которого действуют ВСУ) украинские воины точно не будут. Ведь это приведет к серьезному противостоянию с партнерами Киева, которые убеждены, что наши войска должны четко соблюдать все условия и договоры о ядерной энергетической безопасности, не посягать на конкретные объекты на территории РФ и на других территориях, если это несет угрозу катастрофических последствий в ядерной сфере.

"Например, это угроза утечки радиации, которая будет происходить не только на территории Украины или России, но и в третьих странах, в Европе. Мы должны действовать как цивилизованная страна, которая взяла на себя четкие юридические обязательства не совершать военных действий в отношении ядерных объектов", – подчеркнул Маломуж.

Вместе с тем, он убежден: если продвижение ВСУ будет удачным, они могут просто создать зону удаленного контроля над АЭС под Курском, когда россияне будут вынуждены ее отключить, хотя персонал останется. И тогда можно будет вести некоторые переговоры, чтобы создать зону безопасности в энергетической сфере Украины или передать под наш контроль ЗАЭС.

"Поэтому не может быть захвата Курской АЭС, но возможен охват близлежащих территорий, а дальше можно "торговаться". Но на сегодня еще не сложились условия для того, чтобы мы могли "взять" Курскую АЭС с флангов или отдаленно окружить", – отметил Маломуж.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин пожаловался в МАГАТЭ, якобы ВСУ "пытались наносить удары" по Курской АЭС. После этого глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что "очень обеспокоен" из-за боевых действий на Курщине, а потому собрался посетить на российскую атомную электростанцию.

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